Москва, , 09:48 — REGNUM Бюджету Москвы в 2021 году удалось сэкономить 90,7 млрд рублей, благодаря экспертизе начальной максимальной цены контрактов в госзакупках, сообщается на портале мэра столицы.

Экспертизу цен в госконтрактах проводит Аналитический центр Москвы. За 2021 год аналитики центра выдали более 4,6 тыс. заключений по договорам на сумму 867,6 млрд рублей, что позволило сэкономить свыше 76,4 млрд рублей.

Всего за все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года выдано свыше 34,6 тыс. экспертных заключений. Экономия средств бюджета Москвы составила почти 267 млрд рублей.

ИА REGNUM сообщало ранее, к концу 2021 года объём закупок на портале поставщиков Москвы должен достигнуть 70 млрд рублей, заявлял вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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