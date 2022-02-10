Сочи, Краснодарский край, , 09:47 — REGNUM Подъём воды в реках на территории Сочи прогнозируется в связи с сильными ливнями и таянием снега. Об этом 10 февраля написал в телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ливень Sochi.ru

«Все проблемные точки известны. За уровнем воды мы следим как с помощью автоматических гидрологических комплексов, так и в ручном режиме: в период осадков на месте обязательно дежурит специалист. Мониторим русла рек, очистили Кепшу, Кудепсту, Хосту. Техника сейчас работает на Псезуапсе и Аше. В ближайшее время зайдём в Агуру. В период осадков аварийно-спасательные службы и ресурсоснабжающие предприятия работают в режиме повышенной готовности», — написал глава администрации города-курорта.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 9 февраля в регионе прошли осадки, наиболее сильные — в Геленджике (с усилением ветра до 16 м/с), Новороссийске, а также в сочинском посёлке Красная Поляна.