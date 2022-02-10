Каракас, 10 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов Венесуэлы удалось в рамках спецоперации Gran Cacique Guaicaipuro II (Великий Вождь Гуайкайпуро II) ликвидировать бандформирование, которое действовало против страны при содействии США, Колумбии и ряда европейских стран. Об этом заявил телеканалу Venezolana de Televisión министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Ремихио Себальос.

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«Нам удалось ликвидировать опасную банду, которая действовала в районе Техериас, штат Арагуа, в соответствии со стратегией Соединенных Штатов и их теорией хрупкого государства, вместе с Колумбией и другими, из Европы, при участии вероломных предателей Конституции и законов республики здесь, в Венесуэле, которые пытались дестабилизировать мир», — сказал Себальос.

По его словам, именно из перечисленных стран местные преступники получают взрывчатку и оружие: «Это [деятельность бандформирований] усугубило эффекты экономической блокады, которые негативно сказываются на благосостоянии всех граждан».