Казань, 10 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На 67-м километре автодороги «Казань — Шемордан» в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Авария произошла 9 февраля в 10:00 (мск), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд», 1968 года рождения, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Порше», под управлением водителя 1960 года рождения.

В результате аварии водитель «Форда» и его пассажирка 1968 года рождения от полученных травм скончались на месте. Другого водителя с пассажиркой 1959 года рождения с различными травмами доставили в медучреждение.

ИА REGNUM напоминает, на дорогах Татарии в 2021 году произошло 3684 транспортных происшествия, в которых погибли 312 человек, различные травмы получили 4542 человека.

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