Вашингтон, , 09:46 — REGNUM В США сенаторы — члены комитета по разведке попросили главу Белого дома Джо Байдена поделиться с Украиной разведданными «в максимально возможной степени».

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мы просим, чтобы США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени. Россия — агрессор, и нам необходимо вооружить её (Украину) критически важной информацией, необходимой для самообороны», — цитирует письмо конгрессменов РИА Новости.

По их мнению, данный шаг отвечал бы «интересам безопасности как самих США», так и их союзников и партнеров.

«Угроза Украине со стороны России — это угроза демократиям во всём мире, и мы призываем вас сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — считают сенаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что «безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса».

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Напомним, в феврале на Украину прибыла седьмая партия с американской военной помощью США. В страну было доставлено 85 тонн боеприпасов для гранатомётов.