Новосибирск, , 09:46 — REGNUM В Новосибирской области кардинально изменился принцип работы амбулаторного звена. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если на прошлой неделе мы даже при легком течении заболевания приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, выделенные в зонах для больных с респираторными проявлениями, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме», — рассказала она.

Напомним, что приказ Минздрава РФ и постановление главного санитарного врача страны допускают дистанционное ведение пациентов с коронавирусом, оформление листка нетрудоспособности без посещения больницы и выписка с больничного после семи дней болезни без ПЦР-теста. При этом врач будет посещать на дому тех, кому это необходимо.