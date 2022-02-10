Киев, , 09:45 — REGNUM Нежелание Ирана вести переговоры по делу о сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737−800 в многостороннем формате могут привести к тому, что группа стран, чьи граждане стали жертвами сбитого в Тегеране украинского самолёта, инициирует передачу спора в Международный суд ООН. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Международный суд ООН International Court of Justice

«Ввиду отказа Ирана от переговоров в многостороннем формате, пострадавшими государствами было принято решение прибегнуть к другим способам привлечения Ирана к международно-правовой ответственности и обеспечению возмещения причиненного ущерба», — пояснила представитель украинского внешнеполитического ведомства, слова которой приводит «Укринформ».

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Она добавила обращение в Международный суд предусмотрено статьями Чикагской и Монреальской Конвенций, если сторонам не удалось разрешить спор путём переговоров.

«Действия Ирана рассматриваются нами, а также другими странами координационной группы как нарушение обязательств в соответствии с Чикагской и Монреальской конвенциями», — сказала Джапарова, подчеркнув, что если Иран согласится вести переговоры с координационной группой, можно будет достичь необходимого консенсуса.

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Замминистра заявила, что семьи погибших в авиакатастрофе не останутся «наедине со своим горем», а жертвы сбитого лайнера не будут забыты, сколько бы для этого не потребовалось времени.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране утром 8 января 2020 года. На его борту находились 176 человек — граждане Украины, Канады, Ирана, Великобритании, Германии, Афганистана и подданные Швеции. Все они погибли.

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал три основные версии авиакатастрофы Boeing 737 в Иране — поражение зенитной ракетой из-за ошибки иранской оборонительной ракетной системы на фоне роста напряжённости в ближневосточном регионе, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

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