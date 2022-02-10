Оренбург, 10 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В южной части Оренбурга 10 февраля без горячей воды оставались 15 домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Причиной временного отсутствия воды стала коммунальная авария. Прорвало трубопровод горячего водоснабжения диаметром 22 см в районе дома 19 на ул. Центральной.

Повреждение локализовано в 08:30 по местному времени (06:30 мск). Специалисты произвели слив воды и приступили к ремонту. Без воды оставались 15 домов. Работы завершены в 10:30.