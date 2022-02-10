Сеул, 10 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Экономика Южной Кореи находится на пути восстановления, однако внешняя экономическая неопределённость остаётся высокой из-за роста цен на энергоносители и изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Корейского института развития (KDI).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в обрабатывающей промышленности наблюдается устойчивый рост, а последний всплеск заболеваемости, по-видимому, оказал ограниченное влияние на сферу услуг.

«Тем не менее продолжающийся рост цен на сырье и нестабильность финансовых рынков указывает на то, что экономическая неопределенность сохраняется», — говорится в отчёте.

В январе экспорт товаров из страны увеличился на 15,2%, частные расходы выросли на 1,7%, а дубайская нефть подорожала до $90,91 за баррель. Волатильность на финансовом рынке увеличилась на фоне вероятности того, что США ускорят ужесточение денежно-кредитной политики.