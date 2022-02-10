Ярославль, 10 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Ярославле 47-летняя женщина продала квартиру, чтобы отдать деньги вымогателям. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Pixabay.com Вымогательство

«Потерпевшая, жительница Ярославля 1975 года рождения, обратилась в полицию с заявлением о том, что ее вынудили продать принадлежащую ей квартиру на улице Урицкого в Ярославле. Женщина пояснила, что неизвестные лица угрожали ей физической расправой в случае невозврата денежных средств, которые якобы взял в долг ее бывший сожитель. Под давлением и угрозами она продала свою квартиру, чтобы погасить «задолженность», — рассказали детали в пресс-службе ярославской полиции.

В ходе следствия были задержаны двое подозреваемых — 56-летняя женщина и 31-летний мужчина, который ранее был судим. Как выяснили в полиции, никаких долгов не было. Схема была придумана, чтобы незаконно завладеть чужими деньгами.

«Обвиняемая познакомилась с потерпевшей, вошла к ней в доверие. Выяснив, что новая знакомая проживает одна, у обвиняемой возник преступный умысел, она вступила в сговор со своим знакомым. В адрес потерпевшей начали поступать телефонные звонки с требованием вернуть деньги, которые якобы взял в долг ее бывший сожитель. Затем обвиняемый мужчина пришел по месту жительства потерпевшей и стал угрожать ей физической расправой. Обвиняемая организовала сделку купли-продажи квартиры женщины, чтобы якобы помочь решить проблему с уплатой долга. Денежные средства в размере 750 тыс. рублей, полученные за реализацию своей недвижимости, потерпевшая передала обвиняемым», — пояснили в пресс-службе ярославского МВД.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб обвиняемые частично возместили.