Москва, 10 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. До двух градусов тепла ожидается в Москве 10 февраля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Синоптики рассказали, что синоптическая ситуация обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, генерирующего поля облачности и осадков в смешанной фазе при температурном фоне на пять градусов выше положенной климатической нормы.

В столице ожидается облачная погода и кратковременные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха прогреется до двух градусов выше нуля, в Подмосковье — до трёх градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.