Приютненский район, Калмыкия, , 09:42 — REGNUM В Калмыкии при пожаре в частном жилом доме погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Пожар в доме

Возгорание на улице Московской в селе Приютное произошло примерно в 19:50 мск 9 февраля. Огонь вспыхнул в одной из комнат одноэтажного домовладения барачного типа. Площадь пожара составила 12 кв. метров.

На месте происшествия работали силы и средства Приютненского пожарно-спасательного гарнизона и добровольной пожарной охраны Приютненского сельского муниципального образования. Причина пожара устанавливается.