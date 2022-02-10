Якутск, 10 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Дополнительное поступления больших объёмов углерода, образующихся из-за оттаивания мерзлотных грунтов в Якутии, может повлиять на темпы глобального потепления. Об этом заявил сотрудник СВФУ Никита Тананаев, сообщает 10 февраля телеграм-канал «Якутия 2100».

Алексей Маслаков Изучение вечной мерзлоты

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«Тающая мерзлота хранит в себе очень много углерода — в два раза больше, чем в современной атмосфере. Если она начнет таять, то весь углерод будет поедаться бактериями в почве или попадать в реки с выделением СО2 и метана. Существуют оценки, к чему это может привести: до 10−15% ожидаемого потепления на горизонте 2100 года, то есть рост глобальной температуры на 0,1−0,5 градуса, может быть связано с дополнительным поступлением углерода из мерзлоты», — отметил учёный.

В республике возникают различные проблемы из-за нестабильности мерзлотных грунтов — от опасности обрушения жилых домов до проблем на газопроводах. Футляры, в которые помещены трубы, сплющиваются под воздействием замерзающей воды и практически теряют пропускную способность. Чтобы не допустить этих процессов, пустое пространство стали заполнять солями хлористого кальция. Это изобретение главного инженера Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Павла Ксенофонтова запатентовано.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Якутии обсудили с главой республики Айсеном Николаевым необходимость создать систему по контролю за вечной мерзлотой. В повышенном внимании нуждаются мерзлотные грунты на юге республики.