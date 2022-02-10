Бухарест, , 09:40 — REGNUM Первая колонна американской военной бронетехники из состава подразделения TF Cougar пересекла венгерско-румынскую границу в районе КПП «Нэдлак», и расположилась на территории Румынии. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Военные США The U.S. Army

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Согласно официальной информации, в течение 10 — 11 февраля указанная колонна прибудет на румынскую базу ВВС «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца на юге страны), используемую в качестве опорного пункта НАТО в регионе.

Предполагается, что в ближайшее время в Румынию будут доставлены очередная партия танков, БТР и бронемашин пехоты вооруженных сил США.

В общей сложности на базе «Михаил Когэлничану» и некоторых других румынских военных объектах будут размещены около 2000 американских военнослужащих. Акция проходит в рамках очередной партнерской программы НАТО по обеспечению безопасности на восточных рубежах Североатлантического альянса.