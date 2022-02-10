Москва, 10 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В четверг, 10 февраля, в столице России ожидается облачная погода и выпадение мокрого снега, температура воздуха в городе составит от 0 до +2 °C. Об этом 10 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

(сс) ПОКА_ТУТ Мокрый снег

«Ожидается облачная погода, кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега — наибольшая интенсивность и «самая сложная» погода ожидается в период полудня с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный, 4−9 метров в секунду», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик добавил, что температура воздуха в Москве в дневное время составит от 0 до +2 °C, в Подмосковье — от — 2 до +2 °C, что на пять градусов выше климатической нормы.

Кроме того, Тишковец отметил, что атмосферное давление немного вырастет и составит 741 мм рт. столба и указал, что возможна большая вероятность слабых магнитных бурь, которые могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в начале будущей недели температура воздуха в столице России будет на 6−7 градусов выше климатической нормы.