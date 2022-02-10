Барун-Хемчикский район, Тыва, 10 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Туве на пожаре спасены трое малолетних детей, оставленные без присмотра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в квартире двухэтажного дома в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Erdenebayar Огонь

К моменту приезда пожарных из квартиры через балкон очевидцы спасли трёх малолетних детей: пяти, трёх и двух лет.

«Возгорание на площади 1 квадратный метр было ликвидировано пожарными подразделениями в течение двух минут. Дети были осмотрены врачами, госпитализация не потребовалась», — отметили в управлении.

По предварительным данным, пожар возник из-за опрокинувшегося на ковёр электрического камина.