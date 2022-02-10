Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Власти США могут задействовать находящихся в Польше военных, чтобы при необходимости вывезти своих граждан с Украины. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в ходе регулярного брифинга.

Джон Кирби Defense.gov

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По его словам, в настоящее время США не предпринимают активных усилий по эвакуации своих граждан с Украины с использованием военных и не планируют таких действий. Ранее американские власти не раз призывали сограждан покинуть эту страну. Время и возможности для этого были.

Вместе с тем он отметил, что в Польшу ранее были переброшены военнослужащие из многоцелевого подразделения американских вооружённых сил. Эти военные способны выполнять целый ряд заданий в чрезвычайных обстоятельствах.

«Я не могу исключать того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации», — отметил Кирби, говоря о границе между Польшей и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирби также заявил, что власти России ещё не приняли окончательного решения по Украине в текущей ситуации. Это означает, что «ещё есть время и пространство для дипломатии».

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