Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области 10 февраля ожидается усиление ветра, в северных районах — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщается на сайде донского управления МЧС России.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в течение дня местами ожидаются дождь и мокрый снег. В утренние часы возможен туман, гололёд, на дорогах — гололедица. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, утром и днём в отдельных районах порывы будут достигать 15−17 метров в секунду.

Температура воздуха в дневные часы составит −1…+4 градуса.

В условиях непогоды спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, а пешеходам — переходить дорогу строго в разрешённых местах и обходить рекламные щиты и другие конструкции.