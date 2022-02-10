Ульяновск, 10 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области осудили браконьера. Его оштрафовали, оружие изъяли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Косули очень пугливы, резко срываются с места, и след простыл

В ведомстве уточняют, что 3 февраля 2022 года городской суд Димитровграда вынес решение в отношении жителя Ульяновска по делу о незаконной охоте. Суд назначил 15 тыс. рублей штрафа. Также у охотника в пользу государства изъяли оружие.

«В ноябре 2021 года мужчина охотился в Мелекесском районе, не имея на то законного разрешения, и добыл самца косули», — говорят в ведомстве.

Министерство природы также сообщает, что готовится иск о возмещении вреда за убитую косулю в размере 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года браконьер в Ульяновской области заплатил в общей сложности 170 тыс. рублей за охоту без разрешения и убитую косулю.