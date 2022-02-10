Буэнос-Айрес, , 09:48 — REGNUM Несмотря на то, что Бразилия поддерживает право Аргентины на контроль над Фолклендскими островами, она в то же время предоставляет британскому военному транспорту, следующему на острова, доступ на свои авиабазы. Посол Аргентины в Бразилии Даниэль Сиоли уже направил письмо правительству Жаира Болсонару с выраженными в нём «обеспокоенностью и удивлением» по поводу самолётов ВВС Великобритании, совершивших уже семь рейсов между Королевством и Фолклендами. Об этом 10 февраля сообщило новостное агентство Pagina12.

Карта Фолклендских (Мальвинских) островов Eric Gaba (Sting) / Koryakov Yuri

Секретариат МИД Бразилии прокомментировал данную ситуацию, заявив, что «Бразилия поддерживает законные права Аргентины в споре о суверенитете», но это «не влияет на отношения с важным партнёром Бразилии — Соединённым Королевством».

Кроме того, бразильская сторона пояснила, что полёты были согласованы для протокола «чрезвычайных ситуаций, таких как спасательные миссии, а также по медицинским и гуманитарным соображениям». Однако Сиоли указал, что минимум семь британских рейсов не обладали «гуманитарными или миротворческими» характеристиками:

«Эти полёты представляют собой дополнительное проявление нелегитимного военного присутствия Соединённого Королевства в Южной Атлантике, что противоречит региональной политике МЕРКОСУР, направленной на мирное решение спора о суверенитете».

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