Оренбург, , 09:35 — REGNUM В Оренбургской области 10 февраля прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным гидрометцентра, порывы ветра могут достигнуть 21 метра в секунду.

Метель Goodfon.ru

В течение суток в большинстве районов пройдет снег. В западных и центральных районах региона ожидаются сильные снегопады, по западу и центру области — метель. На дорогах возникают снежные заносы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, на данный момент движение по федеральным трассам в регионе осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время для обработки и очистки проезжей части на всех направлениях подведомственной сети федеральных автодорог ФКУ Упрдор «Приуралье» в Оренбуржье задействовано 84 единицы дорожной техники. Количество специализированной техники регулируется согласно обстановке на дороге.