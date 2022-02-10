Барнаул, , 09:34 — REGNUM Жительница Барнаула лишилась почти 40 тысяч рублей, доверившись «целительнице». Подробности сегодня, 10 февраля, сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Шаман-целитель. Гравюра Wellcome Images

Как было установлено, потерпевшая в социальной сети обратила внимание на аккаунт с изображением женщины из популярного мистического телесериала. На ее странице был представлен перечень услуг, связанных с гаданием и предсказанием судьбы.

В ходе переписки «целительница» сообщила, что для диагностики кармы необходимо провести обряд, за который потерпевшей необходимо перевести 1 000 рублей, что та и сделала. Затем выяснилось, что проведенного ритуала недостаточно, и нужно провести ещё два подобных обряда общей стоимостью 8 500 рублей.

Однако этого «прорицательнице» оказалось мало. Она убедила жительницу Барнаула в том, что на неё наложена порча. Поскольку порча очень сильная, а обряды достаточно трудоёмкие, злоумышленница затребовала 30 000 рублей.

Аферистка убедила женщину, что деньги после совершения обряда она вернет. Однако после перевода денежных средств гадалка перестала выходить на связь, и заявительница осознала, что таким образом ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Павловского района Алтайского края, доверившись мошенникам, лишилась более 1 600 000 рублей.

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