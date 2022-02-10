Кишинёв, 10 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Власти молдавского автономного территориального образования (АТО) Гагаузии используют энергетический кризис, сложившийся в республике, в политических целях. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на совместной пресс-конференции с вице-премьером Андреем Спыну.

Kmu.gov.ua Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица

В АТО недовольны тем, что новое соглашение о поставке газа в Молдавию, подписанное новым прозападным правительством республики, основано на рыночных ценах, и планируют договориться с российской стороной на других условиях.

«Мне очень жаль, что этот очень тяжёлый для граждан кризис цинично используется, чтобы политизировать это», — сказала Гаврилица.

Спыну добавил, что он согласен с таким заявлением главы правительства.

Стоит отметить, ранее депутаты парламента Гагаузии выступили за то, чтобы заключить отдельный договор на поставку газа из России в обход правительства Молдавии. Их не устраивает, что тарифы на газ выросли в три раза. Топливо можно поставлять в регион через Украину.