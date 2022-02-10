Реж, Свердловская область, , 09:31 — REGNUM В Реже Свердловской области учительница уволилась из-за сказки Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей». Об этом пишут СМИ.

Александр Пушкин

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным Е1.ru, задание прочитать это произведение получили ученики четвёртого класса. Их законные представители подняли скандал. Дело в том, что данный труд предназначен для лиц возрастом старше 16 лет.

Сама учительница списала произошедшее на ошибку, заявив, что хотела задать детям «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях». К настоящему времени педагог с 47-летним стажем уже не работает в школе.