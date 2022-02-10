Москва, 10 февраля 2022, 09:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что от Соединенных Штатов и НАТО необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. Об этом говорится в обращении к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации, передаёт сайт Кремля.
Работа по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» является актуальной, подчеркнул российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе текущего года консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене.
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В конце января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, российская сторона анализирует предложения США по безопасности, такая информация продолжает поступать. В Москве серьёзно восприняли ряд встречных предложений американской стороны по гарантиям безопасности.