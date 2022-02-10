Воронеж, , 09:31 — REGNUM Руководители двух театров Воронежа выступили резко против антиковидных ограничений, которые коснулись и культуры. Художественный руководитель Камерного театры Михаил Бычков раскритиковал решение властей, а худрук Никитинского театра Ирина Алексеева и вовсе заявила, что с 10 февраля театр, вопреки запретам, откроется для зрителей.

Худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Так как Никитинскому театру никто не покроет ущерб данного закрытия, потому что он частный, то я выбираю коллектив и его материальное благополучие. Сносить такие издевательские меры больше нет возможности, уж извиняйте. Моя норма — это логичность действий, особенно людей, наделённых властью. И я настаиваю на своей норме! Поэтому! Дорогие зрители! Никитинский театр возобновляет свою работу с 10 февраля», — написала Алексеева на своей странице в соцсети.

Пользователи в комментариях поддержали решение худрука.

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Против действующего с начала февраля запрета на работу театров выступил и худрук Камерного театра Михаил Бычков.

«Наш регион — единственный в стране, где театры закрыты! И не потому, что он самый уязвимый, самый пораженный пандемией, а потому, что театр, как и другие виды искусства, не находятся у нас в числе приоритетов. Они считаются чем-то третьестепенным и не обязательным. Не посещаются и не являются потребностью у тех, кто принимает решения о работе театров. Общество, зрители, которых лишают возможности посещать театры, трудовые коллективы воронежских театров имеют право знать те веские, научно обоснованные причины, по которым разрушаются тонкие, годами нарабатываемые связи между театром и публикой, разрушается творческий процесс, планы и договоренности театров с постановщиками», — сказал Бычков «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля власти Воронежской области ввели запрет на работу театров, а также кинотеатров, цирков, концертных залов — сначала на неделю, до 10 февраля, затем губернатор Александр Гусев продлил ограничения до 16 февраля.