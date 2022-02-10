Красноярск, , 09:30 — REGNUM На улице Киренского в Красноярске вновь установлена камера видеонаблюдения для фиксации фактов незаконного слива жидких бытовых отходов вблизи домов и перинатального центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Канализация течёт на грунт

Как отмечается, камера здесь ранее устанавливалась после поступления жалоб жителей на ассенизаторские машины, сливающих нечистоты в канализацию. Однако после этого нарушения прекратились, в связи с чем камера была убрана. В этом месте уже устанавливали камеру видеонаблюдения, так как на горячую линию министерства неоднократно поступали сообщения от местных жителей о том, что ассенизаторские машины сливают нечистоты в канализацию.

«Но на горячую линию стали поступать сообщения, что там снова сливают отходы. Благодаря министерству цифрового развития Красноярского края видеофиксацию возобновили», — отметила замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

Она обещала, что нарушителей будут привлекать к ответственности по всей строгости закона.