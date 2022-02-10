Сеул, 10 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Россия является для Южной Кореи ключевым партнером, а также «товарищем» на пути к миру и процветанию в Евразии. Об этом 10 февраля заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, его слова приводит агентство «Рёнхап».

English1.president.go.kr Мун Чжэ Ин

"Россия является ключевой страной-партнером в «новой северной политике» Республики Корея и товарищем (в усилиях — ред.) по процветанию и миру в Евразии», — сказал он.

Также Мун Чжэ Ин отметил необходимость развития отношений с являющейся для Южной Кореи стратегическим партнером Россией, ставшими более насыщенными в 2020 году на фоне 30-летия дипломатических отношений дух стран, и далее осуществлять обмены и стабильное сотрудничество.

Кроме этого, южнокорейский рассказал, что в данный момент имеется цель по достижению с РФ торгового оборота до $30 млрд, а также увеличения количества взаимных поездок до миллиона человек, что должно стать новой «эпохой» в отношениях России и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря СШАУэнди Шерман.