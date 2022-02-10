Новосибирск, 10 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска объявила открытый конкурс на заключение концессионного соглашения по комфортным остановкам. Заявки принимаются с 9:00 (время местное) 11 февраля до 17:00 28 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Остановка

Согласно документам, концессионер должен установить 210 остановок общественного транспорта: 140 навесов и 70 навесов с павильонами дорожного сервиса.

Объём инвестиций — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.