Пекин, 10 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. На четвёртом месте после двух попыток идут российские скелетонисты Евгений Рукосуев и Александр Третьяков на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 10 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Лидером является немецкий спортсмен Кристофер Гротхер, показавший результат 2 минуты 0,33 секунды. Вторым идёт его соотечественник Аксель Юнг с отставанием 0,70 секунды). Замыкает тройку китайский скелетонист Янь Вэньган (+0,75).

Отставание Рукосуева и Третьякова от лидера составляет 0,87 секунды. Ещё один представитель России Даниил Романов занимает 23-е место (+4,74).

Третья и четвёртая попытки у скелетонистов состоятся 11 февраля.

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