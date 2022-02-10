Уфа, 10 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. 3,48 млн туристов посетили Башкирию в прошлом году. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета по туризму республики.

Pixel2013 Туризм

Отмечается, что в 2020 году Башкирию посетили 2,983 млн туристов.

«В 2021 году наш регион посетили 3,48 млн гостей. Это на 17% больше, чем в предыдущий, пандемийный год, и больше, чем в 2019 году (2,691 млн), когда границы были открыты. Если рассматривать регионы России, то наибольшей популярностью Башкортостан пользуется у жителей Челябинской области, Татарии, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа», — приводит пресс-служба слова и.о. председателя госкомитета региона по туризму Рината Фаткуллина.

Сообщается, что одной из главных задач развития туризма в регионе является увеличение среднего чека туриста. Так, в 2021 году средний чек туриста составил 2391 рубль в день, а средняя продолжительность поездки — двое суток.

Отмечается, что средний чек туриста можно повысить, разнообразив турпродукт и предложив ему большее количество товаров и сопутствующих услуг.

«Хорошая тенденция — то, что предпринимательское сообщество активно вовлекается в эту тему, разрабатывает новые туристические пакеты, маршруты, сувениры. И одной из важнейших задач для нас является поддержка таких инициатив. Сейчас Республика Башкортостан активно готовится к вступлению в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого предусматривается выделение субсидий регионам для развития туристской инфраструктуры. Это станет еще одним драйвером развития предпринимательского интереса в республике», — приводит пресс-служба слова Фаткуллина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предпринимателям предложили использовать при строительстве объектов придорожного сервиса модульные конструкции.