Барнаул, 10 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю обеспокоены увеличением числа ДТП с участием детей. Как сообщает 10 февраля пресс-служба ведомства, в января 2022 года зарегистрировано 19 ДТП, в которых 24 ребенка получили ранения.

ДТП

«В подавляющем большинстве ДТП с детьми-пассажирами автомобилями управляли родители несовершеннолетних, в остальных случаях дети находились в сопровождении мам. Зачастую причина этих дорожно-транспортных происшествий — именно халатность родителей, близких людей, пренебрегших правилами дорожного движения: в трех случаях нарушили очередность проезда, в двух — допустили выезд на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, еще в одном ДТП причиной послужило нарушение расположения автомобиля на проезжей части», — пояснили в ГИБДД.

Там же отметили, что по причине нарушения правил перевозки детей ранения получил трёхлетний ребёнок, перевозимый без детского автокресла, а также несовершеннолетние 8 и 13 лет, не пристегнутые в автомобиле ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что с начала января 2022 года в Алтайском крае произошло уже 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 19 получили травмы.

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