Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Ульяновской области скорректирован бюджет на 2022 год с учётом новых поступлений. Часть средств пойдёт на замену устаревших лифтов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Неработающий лифт ИА REGNUM

Отмечается, что 230 млн рублей направят Фонду модернизации ЖКХ Ульяновской области на замену устаревших и изношенных лифтов в многоквартирных домах. Первые 100 млн рублей поступят в феврале.

Замдиректора фонда Иван Карсаков подчёркивает, что средства на замену лифтового хозяйства не выделялись последние семь лет. Всего в 2022 — 2023 годах в Ульяновске и Димитровграде планируется заменить больше 500 лифтов.

По его словам, средства выделяются на условиях софинансирования: из бюджета будет направляться до 40% стоимости с учётом разработки проекта и строительного контроля.

Ранее в правительстве отмечали, что доходы бюджета-2022 увеличиваются на 5,7 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд рублей Ульяновской области выделено из федерального бюджета. Общий размер поступлений оценивается на уровне 78,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области Денис Бычков заявлял, что в 2022 году планируется заменить 148 лифтов. На эти цели предусмотрено более 443 млн рублей.

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