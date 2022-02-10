Москва, 10 февраля 2022, 09:25 — REGNUM Российская дипломатия играет важную роль «в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны». Об этом, поздравляя сотрудников и дипломатов Министерства иностранных дел РФ с Днём дипломатического работника, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что во многом благодаря усилиям российских дипломатов «развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнёрами на всех континентах».
Путин также указал на обстановку в мире, которая становится всё более «турбулентной и напряжённой».
Путин также подчеркнул, что «последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка» в полной мере сохраняет свою актуальность.
Путин также подчеркнул, что сегодня отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.