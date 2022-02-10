Москва, 10 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Российская дипломатия играет важную роль «в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны». Об этом, поздравляя сотрудников и дипломатов Министерства иностранных дел РФ с Днём дипломатического работника, заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил, что во многом благодаря усилиям российских дипломатов «развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнёрами на всех континентах».

«Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций», — подчеркнул российский лидер.

Путин также указал на обстановку в мире, которая становится всё более «турбулентной и напряжённой».

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны», — отметил российский президент.

Путин также подчеркнул, что «последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка» в полной мере сохраняет свою актуальность.

«Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене», — заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что сегодня отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг.