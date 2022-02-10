Ново-Огарево, Московская область, 10 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В условиях растущей международной напряжённости России нужно настаивать на юридически закреплённых гарантиях безопасности. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации, передаёт сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой», — заявил Путин.

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны», — подчеркнул он.