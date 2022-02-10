Сеул, 10 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В 2021 году профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $88,3 млрд, что на 16,3% или $12,4 млрд больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Экспорт товаров из страны вырос на $132,1 млрд в годовом исчислении, до $650,01 млрд, а импорт — на $36,51 млрд, до $573,81 млрд.

Между тем в декабре 2021 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $6,6 млрд, что на 6 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Эксперты отметили, что сокращение показателя связано с ростом цен на импортные энергоносители и сырье.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.