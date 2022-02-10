Улан-Удэ, 10 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Цены на квартиры в Бурятии в 2021 году росли ударными темпами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, к концу года кв. метр на первичном рынке в среднем стоил 76,7 тыс., на вторичном — 75,6 тыс. рублей.

Министерство строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Достроенные дома в Улан-Удэ

«В IV квартале 2021 года по отношению к IV кварталу 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 38,8%, на вторичном рынке — на 20,6%», — отметили в службе статистики.

Рост цен наблюдался по всем типам квартир. Так, быстрее всего дорожали квартиры среднего качества на первичном рынке — на 44%. Стоимость улучшенного жилья повысилась на 30,2%. На вторичном рынке квартиры подорожали на 25% и 20,5% соответственно.

Читайте также: Овощи в Бурятии за год подорожали в два-три раза