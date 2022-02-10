Ново-Огарево, Московская область, 10 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Напряжённая обстановка в мире требует от России настойчивых усилий по обеспечению стратегической безопасности. Об этом 10 февраля заявил президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел Российской Федерации, передаёт сайт Кремля.

Путин

«Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам», — заявил Путин.

По его словам, в первую очередь необходимо добиться получения от США и их союзников по НАТО «исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны».

«И, конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка», — указал он.