Хабаровск, , 09:34 — REGNUM В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1977 года рождения, который обвинялся в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пистолет Vitaly V. Kuzmin

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По версии следствия, в сентябре 1997 года у фигуранта произошел на рынке конфликт с иностранцем, который в грубой форме отказался продавать ему овощи и фрукты по оптовой цене. Чтобы добиться извинений, обвиняемый приехал домой к продавцу, однако вновь с ним поссорился. Решив его наказать, мужчина выстрел в него из имеющегося при себе пистолета. Иностранец скончался на месте. Мужчина скрылся и избавился от оружия.

Свидетелей убийства в те годы не нашли. Лишь по прошествии времени был установлен свидетель, которому стало известно о случившемся. Обвиняемый вину в совершении преступления признал.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела по обвинению трёх жителей Брянска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, совершённое в 2001 году.