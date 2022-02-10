Москва, 10 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Москве увеличилась до 85% доля пациентам с острым инфарктом миокарда, которым проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий. Об этом 10 февраля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Она рассказала о проделанном пути в улучшении экстренной помощи пациентам с инсультами и инфарктами.

«В результате сегодня абсолютному большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование. С момента создания инфарктной сети в Москве доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым было проведено высокотехнологичное стентирование коронарных артерий, выросла до рекордных 85%», — заявила Ракова.

Среди пациентов с тяжёлыми формами инфаркта уровень стенирование коронарных артерий ещё выше. По словам заместителя мэра, эта технология позволила врачам спасти тысячи жизней. При этом доступность практики удалось увеличить в условиях пандемии.