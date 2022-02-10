Уфа, 10 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Метели ожидаются в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

freegr Метель

Сообщается, что ночью 11 февраля в регионе ожидается снег, в некоторых районах метель. Днем в Башкирии также может пройти снег. На дорогах может образоваться гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер с порывами до сильного.

Ночью в регионе может похолодать до — 16 °C, днем температура воздуха может прогреться до — 3 °C.

12 февраля в регионе также ожидается снег. Ночью в Башкирии может подморозить до — 17 °C, днем столбик термометра может подняться до — 3 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате схода снега с крыши здания пострадал один человек.