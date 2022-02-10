Воронеж, 10 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Стоимость проезда в общественном транспорте в Воронеже может подорожать до 35 рублей. Документы с обоснованием повышения тарифа на проезд направили перевозчики в региональный департамент регулирования тарифов.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Авария с участием автобуса в Воронеже

«Самые высокие расходы у тех перевозчиков, кто эксплуатирует автобусы большой вместимости, их предложение — 35 рублей за одну поездку. Ниже желаемая стоимость проезда у предприятий со смешанным автопарком — от 27 до 30 рублей. Владельцы автобусов малого класса готовы возить пассажиров за 25−27 рублей», — рассказал «Вести Воронеж» председатель совета руководителей автотранспортных предприятий Дмитрий Крутских.

Крутских добавил, что минимально возможный тариф для перевозчиков в 2022 год в перспективой его увеличения в 2023 году — 29 рублей за поездку. Необходимость повышения стоимости проезда в автобусах перевозчики аргументируют ростом цен на топливо, сам транспорт и запчасти, а также дефицитом водителей.

Замглавы руководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров заявил журналистам, что власти намерены искать варианты, при котором пассажиру не придётся платить полную стоимость проезда. Речь идёт, например, о возможном переходе на брутто-контракт с полной компенсацией транспортной работы со стороны бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте резко выросла осенью 2019 года, с 17 до 23 рублей при наличной оплате и до 21 рубля при безналичной. Рост тарифа власти обосновали переходом на новую систему пассажирских перевозок.