Хельсинки, 10 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Финляндия поставила Румынии пять современных катеров береговой охраны, построенных на крупном финском предприятии. Об этом 10 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Согласно официальной информации, соответствующая сделка была осуществлена в рамках специального контракта, заключенного между Хельсинки и Еврокомиссией.

Общая стоимость кораблей составляет 7 млн евро.

Как ожидается, катера приступят к патрулированию акватории Черного моря и некоторых речных узлов Румынии уже к 15 февраля.

«Эти суда помогут нам в борьбе с нелегальной иммиграцией, а также в деле спасения людей, находящихся в опасности на воде», — заявил глава МВД Румынии Лучиан Бодэ.