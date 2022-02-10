Чебоксары, 10 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 11 участников организованной группы, пытавшихся сбыть почти 1,5 кг наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, в том числе граждане другого государства. Следствие полагает, что в 2020 — 2021 годах они сбывали наркотики на территории Чувашии, размещая их в организованных тайниках, а для связи с клиентами использовали «закрытый сегмент» интернета.

«В организованной группе была строгая иерархия и конспирация, члены группы исполняли роль курьеров, фасовщиков, перевозчиков, при этом ни один из участников не был лично знаком друг с другом, все общение происходило через мессенджеры», — говорят в республиканской прокуратуре.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников около 1,5 кг синтетических наркотических средств.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Разбирательства пройдут в Ленинском районном суде города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года стало известно, что на территории Трубчевского района Брянской области задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков: жители Москвы и Чувашии забрали из тайника крупную партию.

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