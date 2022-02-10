Ереван, 10 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Ереван готов подписать соглашение с Баку о железной дороге из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику по территории Армении. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, выступая в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Мы передали предложения Азербайджану, России и международным партнерам. И при положительном ответе Баку готовы реализовать работы по восстановлению и строительству путей», — сказал Пашинян.

Он добавил, что армянская сторона заинтересована в заключении мирного договора с Азербайджаном. По его словам, это также нужно для урегулирования карабахского конфликта.

Напомним, железнодорожная трасса Ерасх — Горадиз в советское время соединяла Азербайджанскую ССР и Нахичеванскую АССР. В 90-е годы после начала Карабахского конфликта движение по дороге прекратилось. Полотно пришло в негодное состояние, для восстановления движения требуется заново обустроить 45 км дороги.