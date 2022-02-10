Калуга, 10 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Непростая паводковая ситуация может сложиться весной в пяти муниципальных районах Калужской области, сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Паводок

На конец января 2022 года снежный покров в области составлял 47−53 см, что на 20 см больше, чем в 2021 году. Согласно прогнозу Главного управления МЧС России по региону, весенний паводок может угрожать пяти муниципальным образованиям области, которые находятся в зоне затопления рек Ока, Угра, Жиздра, Протва и их притоков.

Заместитель губернатора области Василий Быкадоров призвал глав районных администраций своевременно подготовиться к паводку, проверить готовность всех сил и средств к возможному подтоплению местности.