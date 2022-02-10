Пенза, 10 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Пензе задержали мужчину, нападавшего на женщин около дома и в лифте. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

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Вечером 7 февраля около одного из домов по улице 65-летия Победы в Пензе мужчина, применив насилие, совершил нападение на девушку 1997 года рождения, требуя вступить с ним в половую связь. На крики потерпевшей подбежали прохожие, злоумышленник скрылся и не смог довести свой преступный умысел до конца.

Вечером того же дня в другом доме по улице 65-летия Победы мужчина напал на женщину 1990 года рождения в лифте, где, применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Личность злоумышленника удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался житель Пензы 1997 года рождения. Обе потерпевшие опознали злоумышленника. Задержанные признал свою вину. Ранее он был судим за разбой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя города Кузнецка Пензенской признали виновным и приговорили к 12 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение нескольких преступлений сексуального характера в отношении детей.

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