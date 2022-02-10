Ирбейский район, Красноярский край, 10 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом предстанут владельцы и сотрудники центра социальной помощи «Спарта» по обвинению в похищении и истязании реабилитантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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Обвиняемые организовали центр помощи для людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом, в селе Талое Ирбейского района в 2015 году. По версии следствия, в течение двух лет они для извлечения материальной выгоды издевались над пациентами.

«Обвиняемые причиняли реабилитантам центра телесные повреждения, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали холодной водой на улице, в том числе и в зимний период, а также создали условия, исключающие возможность зависимым лицам покинуть центр по собственной воле», — отметили в управлении.

Всего потерпевшими по делу признаны 20 человек, в том числе одна несовершеннолетняя девушка. Стоимость реабилитации составляла 5−20 тыс. рублей.

Уголовные дела были возбуждены по трём статьям. Расследование к настоящему времени завершено, документы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.