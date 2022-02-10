Ницца, Франция, 10 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. «Ницца» одержала победу над «Марселем» в матче ¼ финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 4:1.

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В составе «Ниццы» дубль оформил нападающий Джастин Клюйверт, ещё по голу забили форварды Амин Гуири и Анди Делор. Кроме того, защитник «Ниццы» Мельвен Бар отметился автоголом.

Таким образом, «Ницца» вышла в полуфинал Кубка Франции, в котором сыграет с «Версалем».

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